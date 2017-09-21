Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Председатель правления банка «Кузнецкий», депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Дралин избран заместителем председателя совета ассоциации банков «Россия».
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе банка «Кузнецкий», президентом ассоциации «Россия» стал бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, председателем совета — Анатолий Аксаков.
«Заместителями стали четыре члена совета ассоциации банков «Россия» — Михаил Дралин будет заниматься вопросами банков с базовой лицензией, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев — вопросами международных организаций, председатель правления АО «КБ «Ассоциация» Михаил Гапонов — вопросами банков с универсальной лицензией, заместитель председателя правления АО «Альфа-Банк» по связям с органами государственной власти Владимир Сенин — вопросами системообразующих банков с универсальной лицензией», — добавили в кредитно-финансовом учреждении.
В «Кузнецком» отметили, что всего в совет вошли 40 представителей банковского сообщества.
«Собрание ассоциации «Россия» утвердило изменения в устав и внутренние документы организации, которые предусматривают проведение ребрендинга и совершенствование структуры управления ассоциацией. Предлагаемые изменения должны повысить эффективность ассоциации в деле отстаивания прав и защиты интересов кредитных организаций, увеличить аналитический и интеллектуальный потенциал ассоциации, поднять диалог с регулятором и финансовыми властями на качественно новый уровень», — резюмировали в пресс-службе.
Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.
Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.
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