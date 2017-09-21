Михаил Дралин избран заместителем председателя совета ассоциации банков «Россия» Экономика

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Председатель правления банка «Кузнецкий», депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Дралин избран заместителем председателя совета ассоциации банков «Россия».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе банка «Кузнецкий», президентом ассоциации «Россия» стал бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, председателем совета — Анатолий Аксаков.

«Заместителями стали четыре члена совета ассоциации банков «Россия» — Михаил Дралин будет заниматься вопросами банков с базовой лицензией, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев — вопросами международных организаций, председатель правления АО «КБ «Ассоциация» Михаил Гапонов — вопросами банков с универсальной лицензией, заместитель председателя правления АО «Альфа-Банк» по связям с органами государственной власти Владимир Сенин — вопросами системообразующих банков с универсальной лицензией», — добавили в кредитно-финансовом учреждении.

В «Кузнецком» отметили, что всего в совет вошли 40 представителей банковского сообщества.

«Собрание ассоциации «Россия» утвердило изменения в устав и внутренние документы организации, которые предусматривают проведение ребрендинга и совершенствование структуры управления ассоциацией. Предлагаемые изменения должны повысить эффективность ассоциации в деле отстаивания прав и защиты интересов кредитных организаций, увеличить аналитический и интеллектуальный потенциал ассоциации, поднять диалог с регулятором и финансовыми властями на качественно новый уровень», — резюмировали в пресс-службе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.