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Андрей Кулинцев будет курировать взаимодействие Пензенской и Ульяновской областей

11:12 | 02.10.2017 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев будет курировать взаимодействие региона с Ульяновской областью в рамках соглашений, подписанных в минувшую пятницу, 29 сентября. Такое решение принял губернатор Иван Белозерцев.

Андрей Кулинцев будет курировать взаимодействие Пензенской и Ульяновской областей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кулинцеву […] поручаю, чтобы он сопровождал этот проект взаимодействия с Ульяновской областью. […] И министры — начинайте планировать эту работу, начинайте работать. Есть немало положительного в деятельности министерств и правительства Ульяновской области», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 2 октября.

В качестве примера он привел информацию, озвученную ульяновским губернатором Сергеем Морозовым на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе о механизме выявления неэффективных бюджетных расходов, запущенном в области.

«Любовь Михайловна [Финогеева, министр финансов Пензенской области], посмотрите, что за методика, как она работает, насколько она эффективна, насколько ее можно разработать и применить для Пензенской области», — поручил Иван Белозерцев.
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