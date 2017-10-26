«Завод ГрАЗ» сможет оформлять электронные паспорта на спецтехнику Экономика

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. «Грабовский автомобильный завод», расположенный в Пензенской области, включен в перечень уполномоченных организаций-изготовителей, осуществляющих оформление электронных паспортов транспортных средств и их шасси, самоходных машин и других видов техники с присвоением международного идентификационного кода WMI X90.

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Оформление электронных паспортов на производимые транспортные средства является обязательным условием в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии. Оно станет доступно с 1 июля 2018 года.

Главным преимуществом электронного ПТС является возможность консолидировать и хранить всю историю транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию Евразийского экономического союза и до его утилизации, что будет способствовать защите прав потребителей на автомобильном рынке, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

АО «Завод ГрАЗ» работает на рынке автоспецтехники более 75 лет.

В ассортимент выпускаемой продукции предприятия входят автоцистерны, топливозаправщики, прицепы-цистерны, полуприцепы-цистерны, мазутовозы, нефтевозы и аэродромные топливозаправщики, предназначенные для заправки воздушных судов во всех классах аэропортов.