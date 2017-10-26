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Среднегодовой прирост объема инвестиций в Пензенскую область ожидается на уровне 1,5%

17:04 | 26.10.2017 | Экономика

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Среднегодовой прирост объема инвестиций в Пензенскую область в течение ближайших трех лет по базовому варианту социально-экономического развития ожидается на уровне 1,5%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев.

Среднегодовой прирост объема инвестиций в Пензенскую область ожидается на уровне 1,5%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По итогам года объем инвестиций оценивается в 68,6 млрд. рублей, или 100,1% к уровню прошлого года», — пояснил он в ходе заседания областного правительства в четверг, 26 октября.

По словам Рауфа Чакаева, в дальнейшем ожидается рост инвестиций в основной капитал Пензенской области.

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«Рост инвестиционной активности по целевому варианту предполагает более высокие темпы [чем по базовому] — от 1% к 2018 году до 4,6% к концу прогнозного периода [2020 года]», — отметил докладчик.

Он пояснил, что положительной динамике будут способствовать создание предсказуемых условий для ведения бизнеса, поддержка экспорта, удешевление кредитных ресурсов и господдержка.

Рауф Чакаев сообщил, что ведущей отраслью в части привлечения инвестиций останется сельское хозяйство.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам прошлого года объем инвестиций в Пензенской области сократился на 24 млрд. рублей — с 89 млрд. рублей в 2015-м до 65 млрд. рублей в 2016-м.
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