Заявки в фонд развития промышленности рассматриваются неоправданно долго — Белозерцев Экономика

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Заявки предприятий, обратившихся в фонд развития промышленности Пензенской области за финансовой поддержкой, рассматриваются неоправданно долго. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 13 ноября.

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О ходе их рассмотрения главу региона проинформировал заместитель председателя правительства области Валерий Беспалов.

Он сообщил, что 10 предприятий подали заявки, из них шесть прошли экспресс-оценку, по четырем ведется предметная работа — рассматриваются бизнес-планы и готовятся экспертизы.

«До конца этой недели будет предварительное решение», — пояснил Валерий Беспалов.

Он добавил, что вся предусмотренная сумма — 100 млн. рублей — может быть распределена в 2017 году, если хватит времени на необходимые процедуры.

На это Иван Белозерцев заметил, что принимать решения по заявкам необходимо в течение 1 месяца.

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«Мы неоправданно долго затягиваем рассмотрение этих проектов. Мы ругаем, критикуем банки, региональные отделения за то, что они долго рассматривают документы, изучают. […] Но мы же с вами знаем эти предприятия, мы знаем руководителей, их экономическое состояние, их возможности сегодня и завтра», — отметил губернатор.

Вместе с тем он обратил внимание на необходимость тщательной проверки новых предприятий, у которых может оказаться недостаточно ресурсов для возврата средств.

Губернатор поручил начать работу со следующими претендентами на получение помощи из средств фонда уже в 2017 году, чтобы поддержка дошла до них уже в I квартале будущего.