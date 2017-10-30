В Пензенской области 10 компаний обратились за поддержкой в фонд развития промышленности Экономика

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. 10 предприятий Пензенской области обратились за поддержкой в региональный фонд развития промышленности с начала 2017 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Шесть из них прошли экспертную оценку и готовят пакет документов на оформление кредита на общую сумму более 97 млн. рублей», — сказал глава региона в ходе выездного заседания ассоциации промышленников Пензенской области, состоявшегося на заводе «ГрАЗ» в понедельник, 30 октября.

Он уточнил, что речь идет о компании «Мастер-ПАК», «Никольском заводе светотехнического стекла», кузнецком производстве дверей «Полтава», нижнеломовском фанерном заводе «Власть труда», а также фирмах «ЛесКом» и «Ленкомтех».

«100 млн. рублей [которые были выделены фонду из регионального бюджета] — наверное, это небольшая сумма, но в 2016, 2015, 2014 и предыдущих годах и этих денег не было», — отметил Иван Белозерцев, добавив, что на будущий год планируется заложить на эти цели минимум столько же денежных средств.

Губернатор призвал руководителей предприятий не ждать середины года и уже начинать формировать заявки на получение поддержки в 2018 году.

«Я уверен, что кредиты, которые будут получены по линии фонда развития промышленности, придадут дополнительный импульс развитию предприятий и в целом экономики региона», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о создании фонда развития промышленности Пензенской области в июне 2017 года. Его учредителями выступили министерство промышленности, транспорта и инновационной политики области и департамент государственного имущества региона.

Юридическое лицо, согласно данным ЕГЮРЛ, было зарегистрировано 21 июля. Его директором назначен Андрей Кувайцев.