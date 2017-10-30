21:10:16 Понедельник, 30 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области 10 компаний обратились за поддержкой в фонд развития промышленности

18:03 | 30.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. 10 предприятий Пензенской области обратились за поддержкой в региональный фонд развития промышленности с начала 2017 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области 10 компаний обратились за поддержкой в фонд развития промышленности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Шесть из них прошли экспертную оценку и готовят пакет документов на оформление кредита на общую сумму более 97 млн. рублей», — сказал глава региона в ходе выездного заседания ассоциации промышленников Пензенской области, состоявшегося на заводе «ГрАЗ» в понедельник, 30 октября.

Он уточнил, что речь идет о компании «Мастер-ПАК», «Никольском заводе светотехнического стекла», кузнецком производстве дверей «Полтава», нижнеломовском фанерном заводе «Власть труда», а также фирмах «ЛесКом» и «Ленкомтех».

«100 млн. рублей [которые были выделены фонду из регионального бюджета] — наверное, это небольшая сумма, но в 2016, 2015, 2014 и предыдущих годах и этих денег не было», — отметил Иван Белозерцев, добавив, что на будущий год планируется заложить на эти цели минимум столько же денежных средств.

Губернатор призвал руководителей предприятий не ждать середины года и уже начинать формировать заявки на получение поддержки в 2018 году.

«Я уверен, что кредиты, которые будут получены по линии фонда развития промышленности, придадут дополнительный импульс развитию предприятий и в целом экономики региона», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о создании фонда развития промышленности Пензенской области в июне 2017 года. Его учредителями выступили министерство промышленности, транспорта и инновационной политики области и департамент государственного имущества региона.

Юридическое лицо, согласно данным ЕГЮРЛ, было зарегистрировано 21 июля. Его директором назначен Андрей Кувайцев.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы дал ряд поручений после общения с жителями Зари Игорю Скляру вручен знак «Во славу земли Пензенской»
Глава пензенского Минздрава выступит с докладами на конгрессе в Москве Рашид Шабакаев назначен вице-мэром Кузнецка
Внешнее управление в отношении пензенского «Дизеля» продлено до мая В Пензе прошел пикет памяти жертв репрессий
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама