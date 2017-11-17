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Иван Белозерцев нацелил глав администраций на создание комфортных условий для бизнеса

19:28 | 17.11.2017 | Экономика

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Создание комфортных условий для бизнеса стало главной темой заседания штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата в Пензенской области, которое губернатор Иван Белозерцев провел в региональном правительстве в пятницу, 17 ноября.

Иван Белозерцев нацелил глав администраций на создание комфортных условий для бизнеса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Немаловажную роль в создании условий для бизнеса играют власти на местах. Именно поэтому на заседание штаба мы пригласили глав всех муниципальных образований региона», — отметил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что людям, которые готовы вкладывать силы и средства в развитие экономики, необходимо уделять самое пристальное внимание.

«Мы с вами можем годами ждать акулу бизнеса — человека с большими инвестициями, миллиардными вложениями», — сказал губернатор, добавив, что вместе с тем важно поддерживать местных предпринимателей.

Он напомнил, что Пензенская область заняла 21 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – 2017, улучшив свои позиции сразу на 24 пункта.

«Необходимо продолжать снижать административные барьеры, давление на бизнес, развивать инфраструктуру, делать доступнее кредитные ресурсы», — добавил Иван Белозерцев.

В свою очередь руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в Приволжском федеральном округе Сергей Бочаров сообщил собравшимся, что уже сейчас закладывается основа для следующего рейтинга, результаты которого учитываются в том числе при оценке эффективности работы губернаторов.

Говоря о промежуточных итогах достижения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности за 10 месяцев 2017 года, он уточнил, что средний по округу показатель составляет 87%, а лучший результат — 95% — пока демонстрирует Башкортостан.

«Пензенская область находится на третьем месте — оно же второе — совместно с Оренбургской. [...] 94% — общий процент выполнения целевых моделей», — уточнил представитель АСИ добавив, что это на 10% больше, чем в среднем по России.

Сергей Бочаров подчеркнул, что данный результат не является итоговым и к концу года может измениться.

Комментируя озвученные цифры, Иван Белозерцев призвал не сбавлять темпы работ.
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