Иван Белозерцев нацелил глав администраций на создание комфортных условий для бизнеса Экономика

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Создание комфортных условий для бизнеса стало главной темой заседания штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата в Пензенской области, которое губернатор Иван Белозерцев провел в региональном правительстве в пятницу, 17 ноября.

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«Немаловажную роль в создании условий для бизнеса играют власти на местах. Именно поэтому на заседание штаба мы пригласили глав всех муниципальных образований региона», — отметил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что людям, которые готовы вкладывать силы и средства в развитие экономики, необходимо уделять самое пристальное внимание.

«Мы с вами можем годами ждать акулу бизнеса — человека с большими инвестициями, миллиардными вложениями», — сказал губернатор, добавив, что вместе с тем важно поддерживать местных предпринимателей.

Он напомнил, что Пензенская область заняла 21 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – 2017, улучшив свои позиции сразу на 24 пункта.

«Необходимо продолжать снижать административные барьеры, давление на бизнес, развивать инфраструктуру, делать доступнее кредитные ресурсы», — добавил Иван Белозерцев.

В свою очередь руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в Приволжском федеральном округе Сергей Бочаров сообщил собравшимся, что уже сейчас закладывается основа для следующего рейтинга, результаты которого учитываются в том числе при оценке эффективности работы губернаторов.

Говоря о промежуточных итогах достижения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности за 10 месяцев 2017 года, он уточнил, что средний по округу показатель составляет 87%, а лучший результат — 95% — пока демонстрирует Башкортостан.

«Пензенская область находится на третьем месте — оно же второе — совместно с Оренбургской. [...] 94% — общий процент выполнения целевых моделей», — уточнил представитель АСИ добавив, что это на 10% больше, чем в среднем по России.

Сергей Бочаров подчеркнул, что данный результат не является итоговым и к концу года может измениться.

Комментируя озвученные цифры, Иван Белозерцев призвал не сбавлять темпы работ.