Обновлена доска почета Первомайского района Пензы Экономика

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Обновленная доска почета Первомайского района Пензы открыта на пересечении улиц Калинина и Свердлова.

Фото: Penza-gorod.ru

На нее занесены предприятия – победители районного соревнования, в числе которых завод «Пензмаш», молочный комбинат «Пензенский», предприятия «СКБТ», «ПЗТГ», «Пензадизельмаш», «МедИнж», хлебозавод №4, компания «Пензадорстрой», «Пензенская кондитерская фабрика» и предприниматель Наталья Кузякова.

Также на доске почета размещены фотографии передовиков производства, показавших высокие результаты в трудовой деятельности.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, численность населения Первомайского района составляет около 135 тыс. человек. Из них 50 тыс. заняты трудовой деятельностью.

В районе зарегистрировано свыше 3,5 тыс. предприятий и организаций. Крупными и средними компаниями за 10 месяцев 2017 года отгружены товары собственного производства на сумму около 13 млрд. рублей, что составляет 102,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Среднемесячная зарплата превышает 25 тыс. рублей.

В бюджет города по Первомайскому району Пензы за 10 месяцев поступили налоги на сумму 541 млн. рублей, что на 34 млн. рублей больше уровня прошлого года.