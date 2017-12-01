Пензенская делегация участвует в съезде мэров моногородов Экономика

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области принимает участие в III съезде мэров моногородов, который проходит на базе школы управления «Сколково» в Москве.

Фото: Pnzreg.ru

Регион представляют первый заместитель председателя правительства Андрей Кулинцев, мэр Сердобска Виталий Макаров, первый замглавы Заречного Алексей Рябов, а также представители Мокшана и Никольска.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в ходе мероприятия будут проанализированы предварительные итоги приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», а также сложности, возникшие при ее воплощении.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы создания в моногородах территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

В Пензенской области приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» реализуется в Заречном, Сердобске, Никольске и Мокшане. За два года в них создано примерно 1,7 тыс. временных и постоянных рабочих мест.

Для развития моногородов предусмотрены меры поддержки здравоохранения, образования, содержания дорог, создания комфортной городской среды, развития малого бизнеса.

В рамках проекта подписано генеральное соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов, сформированы и обучены команды, управляющие проектами.