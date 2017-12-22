Десять компаний выразили готовность вступить в пензенский кластер деревообработки Экономика

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Десять организаций подписали соглашения о вступлении в кластер деревообработки и деревянного домостроения Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» менеджер нового кластера Ольга Уварова, это компании «Сурская крепость», «Авантаж», «Пензенское управление строительства», «Современные технологии», «Росстройгрупп», «Геодом», «Юником», «Евлашевский деревообрабатывающий комбинат», районное агропромышленное объединение «Росток» и строительная группа «Пачелмажилстрой».

В пресс-службе правительства Пензенской области отметили, что в настоящее время при активном содействии ООО «Центр кластерного развития» разработаны логотип и каталог кластера, включающий в себя информацию о предприятиях, занимающихся проектированием, производством и возведением деревянных объектов в регионе, а также производством кровельных покрытий и строительных материалов.

В Пензенской области уже существуют кластеры «Союз пензенских кондитеров», «Безопасность», «Биомед», «IT-кластер» и «Легпром».