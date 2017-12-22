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Десять компаний выразили готовность вступить в пензенский кластер деревообработки

10:13 | 22.12.2017 | Экономика

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Десять организаций подписали соглашения о вступлении в кластер деревообработки и деревянного домостроения Пензенской области.

Десять компаний выразили готовность вступить в пензенский кластер деревообработки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» менеджер нового кластера Ольга Уварова, это компании «Сурская крепость», «Авантаж», «Пензенское управление строительства», «Современные технологии», «Росстройгрупп», «Геодом», «Юником», «Евлашевский деревообрабатывающий комбинат», районное агропромышленное объединение «Росток» и строительная группа «Пачелмажилстрой».

В пресс-службе правительства Пензенской области отметили, что в настоящее время при активном содействии ООО «Центр кластерного развития» разработаны логотип и каталог кластера, включающий в себя информацию о предприятиях, занимающихся проектированием, производством и возведением деревянных объектов в регионе, а также производством кровельных покрытий и строительных материалов.

В Пензенской области уже существуют кластеры «Союз пензенских кондитеров», «Безопасность», «Биомед», «IT-кластер» и «Легпром».
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