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Революционных изменений в работе «Фармации» не планируется — Антон Колосков

12:43 | 25.12.2017 | Экономика

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, который был назначен на эту должность 1 декабря, заявил, что революционных изменений в работе предприятия не планируется.

Революционных изменений в работе «Фармации» не планируется — Антон Колосков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[...] С прежним руководителем [Любовью Васильевой] мы имели сходную точку зрения по многим вопросам, связанным со стратегией развития компании, с ее продвижением на рынке, поэтому революционных изменений в работе не будет. Наше сотрудничество с контрагентами продолжится. И лично я убежден, что успех нашей компании всегда будет зависеть от доверия со стороны партнеров, их ощущения стабильности в работе с «Фармацией». Я буду делать все от меня зависящее, чтобы это доверие только укреплялось», — сказал Антон Колосков в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину.

Кроме того, он выделил несколько существенных аспектов устойчивого развития предприятия.

«Первостепенная задача как руководителя — сохранить лидерство на розничном фармацевтическом рынке не по количеству аптек, а по качеству предоставляемых потребителям услуг. Выполнить все обязательства в части работы уполномоченного склада по поставке лекарственных препаратов в учреждения здравоохранения. Развивать медицинские услуги, ввести дополнительные направления в медицинском центре и его филиалах. Сделать все для того, чтобы наше предприятие работало как четко отлаженный механизм, с продуманной системой поставок и продаж, с широким ассортиментом и доступными ценами, высоким качеством обслуживания и передовыми информационными технологиями. И, конечно, самое главное — получение той прибыли и тех объемов, которые перед нами были поставлены акционерами и советом директоров», — отметил собеседник агентства.

Полная версия интервью с Антоном Колосковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 26 декабря.
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