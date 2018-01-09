Пензенский губернатор считает, что муниципалитеты не должны участвовать во всех программах Экономика

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что муниципалитеты не должны стремиться участвовать во всех без исключения региональных программах.

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«Мы пошли на беспрецедентный шаг в 2017 году по финансовой поддержке муниципальных образований — в сентябре списали со многих долги», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона во вторник, 9 января.

Иван Белозерцев напомнил, что только для Пензы сумма составила более 970 млн. рублей.

«Мы это сделали, чтобы облегчить долговую нагрузку, хотя наша нагрузка — запредельная, нам никто не списывает», — отметил глава региона.

По его словам, теперь важно, «чтобы муниципальные образования не погрузились в наращивание долга».

«Большой соблазн у муниципальных образований — участвовать во всех программах областных. Это нормальное желание, но нужно опять-таки соизмерять свои желания со своими возможностями», — сказал губернатор.

В связи с этим он предложил властям на местах концентрироваться на ключевых задачах по развитию территорий и выбирать конкретные программы, позволяющие, например, ремонтировать школы или строить жилье.