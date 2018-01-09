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Пензенский губернатор считает, что муниципалитеты не должны участвовать во всех программах

13:11 | 09.01.2018 | Экономика

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что муниципалитеты не должны стремиться участвовать во всех без исключения региональных программах.

Пензенский губернатор считает, что муниципалитеты не должны участвовать во всех программах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы пошли на беспрецедентный шаг в 2017 году по финансовой поддержке муниципальных образований — в сентябре списали со многих долги», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона во вторник, 9 января.

Иван Белозерцев напомнил, что только для Пензы сумма составила более 970 млн. рублей.

«Мы это сделали, чтобы облегчить долговую нагрузку, хотя наша нагрузка — запредельная, нам никто не списывает», — отметил глава региона.

По его словам, теперь важно, «чтобы муниципальные образования не погрузились в наращивание долга».

«Большой соблазн у муниципальных образований — участвовать во всех программах областных. Это нормальное желание, но нужно опять-таки соизмерять свои желания со своими возможностями», — сказал губернатор.

В связи с этим он предложил властям на местах концентрироваться на ключевых задачах по развитию территорий и выбирать конкретные программы, позволяющие, например, ремонтировать школы или строить жилье.
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