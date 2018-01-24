В Пензенской области за год погашено более 1 млрд. рублей долгов по налогам и сборам Экономика

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Организации и предприятия Пензенской области погасили задолженность по налогам и сборам на сумму свыше 1 млрд. рублей по итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

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По данным ведомства, более 665 млн. рублей долгов выплачено по результатам работы муниципальных комиссий по налогам и сборам, члены которых за 12 месяцев провели в районах и городских округах почти 850 заседаний.

Также в прошлом году состоялось 12 заседаний областной межведомственной комиссии, по итогам которых была погашена задолженность на сумму более 346 млн. рублей.

Комментируя результаты данной работы, министр экономики Пензенской области Сергей Капралов пояснил, что задачей комиссии является не только снижение уровня задолженности, но и оказание бизнесу необходимого содействия.

«На заседаниях мы общаемся с представителями организаций, попавших в трудное финансовое положение, рассматриваем каждую ситуацию индивидуально и определяем меры помощи, необходимые именно этому предприятию. Важно поддерживать бизнес, поскольку от его благополучия зависит укрепление налоговой базы и состояние экономики региона в целом», — сказал он.