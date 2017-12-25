Суд удовлетворил заявление временного управляющего «Пензастроя» о сложении полномочий Экономика

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Судья Арбитражного суда Пензенской области Елена Карпова удовлетворила поданное неделю назад заявление временного управляющего ОАО «Пензастрой» Александра Арбатского о досрочном освобождении от исполнения обязанностей, несмотря на ходатайства более 60 дольщиков, которые просили отложить принятие решения по данному вопросу.

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Сам Александр Арбатский на заседании, состоявшемся в понедельник, 25 декабря, в рамках дела о признании стройкомпании несостоятельной (банкротом), не присутствовал.

Вместе с тем в суд пришли около 30 дольщиков и журналисты. Из-за большого количества участников процесса в помещении были усилены меры безопасности.

По словам судьи Елены Карповой, от саморегулируемой организации «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих», членом которой является Александр Арбатский, поступило сообщение, согласно которому в составе СРО не имеется лиц, согласных на утверждение своей кандидатуры в качестве управляющего.

Она добавила, что 61 участник долевого строительства обратился с ходатайством о переносе заседания по вопросу об освобождении от исполнения обязанностей временного управляющего и обязании Александра Арбатского провести собрание кредиторов ОАО «Пензастрой», чтобы определиться с саморегулируемой организацией или временным управляющим.

Представители кредитора (АКБ «Инвестторгбанк») Светлана Терехова и ответчика (ОАО «Пензастрой») Елена Ермошкина против удовлетворения заявления управляющего не возражали.

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Представитель «Инвестторгбанка» отметила, что учреждение, являющееся мажоритарным кредитором, направило ходатайство о назначении управляющего из состава пензенской СРО «Лига». Светлана Терехова добавила, что это отвечает интересам дольщиков.

«Арбитражный управляющий, который будет находиться в Пензенской области, возможно, более оперативно проведет финансовый анализ состояния должника, что приведет к скорейшему завершению наблюдения», — предположила она.

В свою очередь представитель «Пензастроя» Елена Ермошкина выступила против прозвучавшего предложения и поддержала ходатайство дольщиков о переносе заседания о возложении обязанностей на другого человека на более позднюю дату.

В продолжение заседания судья сообщила, что от СРО «Лига» поступил пакет документов, в соответствии с которыми член организации Елена Данилкина согласна стать временным управляющим компании, при этом какая-либо заинтересованность в деле с ее стороны отсутствует.

После этого слово взяла представитель третьего лица – Госжилстройтехинспекции Пензенской области Юлия Ильина, которая также просила отложить судебное заседание.

«Считаем, что […] без учета позиции участников долевого строительства определение […] управляющего в данном судебном заседании невозможно», — сказала она.

На это представитель «Инвестторгбанка» заметила, что перенос даты заседания приведет к затягиванию процесса.

В свою очередь представитель «Пензастроя» акцентировала внимание на том, что компания считает возможным рассмотреть вопрос о назначении нового временного управляющего в конце февраля, когда будет сформирован реестр кредиторов, в который включаются участники долевого строительства.

«Наша компания несет ответственность за людей, которые приобрели у нас квартиры. Непосредственно их интересы будут в данном судебном процессе затрагиваться, поэтому считаю, что необходимо учитывать позицию не только кредитора-банка, но и физических лиц, которые приобрели квартиры», — пояснила Елена Ермошкина.

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После этого судья Елена Карпова удалилась в совещательную комнату, по возвращении из которой зачитала определение об освобождении Александра Арбатского от исполнения обязанностей с 25 декабря и назначении заседания по утверждению нового временного управляющего на 24 января.

При этом Александр Арбатский продолжит исполнять обязанности до утверждения другого управляющего.

Дольщики встретили слова судьи аплодисментами, которые, как они позднее пояснили журналистам, следует расценивать как горькую иронию по поводу незащищенности рядовых граждан с точки зрения закона.

По их мнению, одного месяца не хватит, чтобы все дольщики «Пензастроя» успели войти в реестр кредиторов.