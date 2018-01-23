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«Лига» не будет вводить своего управляющего в дело о банкротстве «Пензастроя»

19:22 | 23.01.2018 | Экономика

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Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Саморегулируемая организация «Лига» не будет вводить своего управляющего в дело о банкротстве ОАО «Пензастрой». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Лига» не будет вводить своего управляющего в дело о банкротстве «Пензастроя»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В интересах дольщиков компании «Пензастрой» сегодня в телефонном разговоре с руководством СРО «Лига» достигнута договоренность о снятии предложения по кандидатуре нового арбитражного управляющего от данной организации», — написал глава региона в своем «Твиттере» вечером во вторник, 23 января.

При этом Иван Белозерцев не уточнил, с кем именно он обсуждал данный вопрос.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 18 октября 2017 года в отношении ОАО «Пензастрой» введена процедура наблюдения по иску Инвестторгбанка. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 16 апреля 2018 года.

Временным управляющим изначально был утвержден член ассоциации СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» Александр Арбатский.

В декабре он обратился в Арбитражный суд Пензенской с заявлением об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей, которое было удовлетворено, а заседание по утверждению нового управляющего назначено на 24 января.

В суд также поступил пакет документов от СРО «Лига», в соответствии с которыми член организации Елена Данилкина согласна стать временным управляющим компании, однако дольщики изначально были против этой кандидатуры.

Обосновывая свою позицию, клиенты «Пензастроя» сделали акцент на делах о банкротстве с участием представителей «Лиги», когда имущество распродавалось по низким ценам.

Исполнительным директором СРО «Лига» является депутат Пензенской городской думы Ирина Воронина, председателем совета ассоциации — Владислав Волошин. В состав совета также входят Павел Шикунов, Игорь Скляр, Елена Михайлина, Наталья Рожкова, Алексей Легостаев и Евгений Ерошенко.
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