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Белозерцев пристыдил представителя «Магнита» за нежелание продвигать пензенскую продукцию

13:00 | 13.02.2018 | Экономика

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Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пристыдил представителя торговой сети «Магнит» за нежелание содействовать в продвижение продукции местного производства.

Белозерцев пристыдил представителя «Магнита» за нежелание продвигать пензенскую продукцию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе совещания в облправительстве 13 февраля министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков проинформировал главу региона о том, что лидерами по взаимодействию с местными производителями являются сети «Караван» и «Магазин моего района», каждая из которых заключила свыше 90 договоров.

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Он добавил также, что на полках с местными товарами в «Пятерочке» размещаются стикеры «Выбирай пензенское», а руководство сети «Магнит» на этот шаг не идет, считая подобное выделение отдельной продукции неправомерным.

После этих слов Иван Белозерцев прервал Андрея Бурлакова и обратился к представителю торговой сети «Магнит».

«Давайте работать, давайте понимать друг друга. Это нарушение какого федерального законодательства? […] Вы же пензяк, а «крутитесь», — сказал губернатор.

Согласно официальным данным, в Пензенской области заключено около 460 договоров на поставку продукции местных товаропроизводителей в торговые сети.
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