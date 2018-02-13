EN
03:01:49 Среда, 14 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Продукция «Дамате» получила высокую оценку экспертов по итогам «Продэкспо»

15:11 | 13.02.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Продукция группы компаний «Дамате», имеющей производственные площади в Пензенской области, удостоена четырех медалей по результатам XXV международного конкурса продовольственных товаров «Лучший продукт – 2018», состоявшегося в рамках выставки «Продэкспо» в Москве.

Продукция «Дамате» получила высокую оценку экспертов по итогам «Продэкспо»

Фото: Acdamate.com

Наивысшей наградой — золотой медалью — отмечены полуфабрикаты из мяса индейки. Экспертов впечатлили голень в термовакуумной упаковке, а также индибургеры «Классический», «Пикантный» и «Бургер из индейки», которые предложены покупателям с начала текущего года.

Кроме того, специалисты присудили медали продукции «Молкома».

Читайте также

«Дамате» подтвердила свое право поставлять продукцию в ОАЭ

Двух серебряных наград удостоены греческие йогурты «Натуральный», «Крыжовник» и «Лимон», а также мягкий творог «Черная смородина» и «Инжир-чернослив». Бронзовую медаль завоевали питьевые йогурты «Персик-банан» и «Малина».

Помимо презентации своей продукции на выставке, ГК «Дамате» организовала мастер-классы, которые пользовались неподдельным интересом среди посетителей.

Благодаря известным шеф-поварам гости мероприятия узнали рецепты приготовления несложных блюд из мяса индейки, которые можно использовать в повседневной жизни.

Как и в предыдущие годы, на «Продэкспо-2018» прошли переговоры с потенциальными партнерами. При этом перспективы сотрудничества обсуждались не только с представителями российских регионов, но и с зарубежными компаниями.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пожилой мужчина подозревается в краже 38 шоколадок Прокуратура выявила существенные нарушения в работе пензенской полиции
Студент пензенского университета завоевал «бронзу» на Олимпийских играх Житель Каменки попался на уловку мошенника при покупке иномарки
На покупку статей для «Пензенской энциклопедии» потратят более 6 млн. рублей В Кузнецком районе будут судить мужчину, до смерти избившего незнакомца трубой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама