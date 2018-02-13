Продукция «Дамате» получила высокую оценку экспертов по итогам «Продэкспо» Экономика

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Продукция группы компаний «Дамате», имеющей производственные площади в Пензенской области, удостоена четырех медалей по результатам XXV международного конкурса продовольственных товаров «Лучший продукт – 2018», состоявшегося в рамках выставки «Продэкспо» в Москве.

Фото: Acdamate.com

Наивысшей наградой — золотой медалью — отмечены полуфабрикаты из мяса индейки. Экспертов впечатлили голень в термовакуумной упаковке, а также индибургеры «Классический», «Пикантный» и «Бургер из индейки», которые предложены покупателям с начала текущего года.

Кроме того, специалисты присудили медали продукции «Молкома».

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Двух серебряных наград удостоены греческие йогурты «Натуральный», «Крыжовник» и «Лимон», а также мягкий творог «Черная смородина» и «Инжир-чернослив». Бронзовую медаль завоевали питьевые йогурты «Персик-банан» и «Малина».

Помимо презентации своей продукции на выставке, ГК «Дамате» организовала мастер-классы, которые пользовались неподдельным интересом среди посетителей.

Благодаря известным шеф-поварам гости мероприятия узнали рецепты приготовления несложных блюд из мяса индейки, которые можно использовать в повседневной жизни.

Как и в предыдущие годы, на «Продэкспо-2018» прошли переговоры с потенциальными партнерами. При этом перспективы сотрудничества обсуждались не только с представителями российских регионов, но и с зарубежными компаниями.