Иван Белозерцев предложил создать в области российско-итальянское швейное производство Экономика

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил создать на базе одного из предприятий Пензенской области совместное российско-итальянское швейное производство.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тем более итальянские коллеги — торгово-промышленная палата города Пьяченца […] — обещали поддержку», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 февраля.

Иван Белозерцев высказал мнение, что швейное направление не было должным образом проработано в ходе бизнес-миссии в Италию в 2017 году, хотя пензенские производители добились высокого качества продукции и могли бы успешно сотрудничать с зарубежными коллегами.

Губернатор предположил, что сшитую в Пензенской области одежду можно было бы продавать как в России, так и за рубежом.