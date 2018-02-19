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Иван Белозерцев предложил создать в области российско-итальянское швейное производство

09:58 | 19.02.2018 | Экономика

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил создать на базе одного из предприятий Пензенской области совместное российско-итальянское швейное производство.

Иван Белозерцев предложил создать в области российско-итальянское швейное производство

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тем более итальянские коллеги — торгово-промышленная палата города Пьяченца […] — обещали поддержку», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 февраля.

Иван Белозерцев высказал мнение, что швейное направление не было должным образом проработано в ходе бизнес-миссии в Италию в 2017 году, хотя пензенские производители добились высокого качества продукции и могли бы успешно сотрудничать с зарубежными коллегами.

Губернатор предположил, что сшитую в Пензенской области одежду можно было бы продавать как в России, так и за рубежом.
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