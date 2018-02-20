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Кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка достиг 41,5 млрд. рублей

13:50 | 20.02.2018 | Экономика

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Общий кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка вырос по итогам 2017 года до 41,5 млрд. рублей. Об этом сообщил директор филиала Сергей Кочергин в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 20 февраля.

Кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка достиг 41,5 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что объем кредитования юридических лиц вырос на 19,6%, а физических — на 7,2% к уровню предыдущего года.

Говоря о вложениях в сферу АПК, Сергей Кочергин отметил, что в 2017 году они превысили 19,2 млрд. рублей, из них 9,9 млрд. рублей было направлено на инвестиционные цели, еще 9,3 млрд. рублей — на текущие.

Руководитель филиала особо обратил внимание на то, что одной из ключевых задач кредитно-финансового учреждения являлось построение долгосрочных отношений с предприятиями малого и среднего бизнеса — в результате к 1 января 2018 года кредитный портфель в сегменте МСБ составил около 1,2 млрд. рублей.

Он уточнил также, что на 36,7% вырос объем вкладов населения — в прошлом году физлица открыли их свыше 31 тысячи.

«Филиал продолжает наращивать и объемы кредитования частных лиц. Розничный кредитный портфель к концу 2017 года увеличился более чем на 7,2%. Потребительские займы составляют 67% портфеля, ипотека — 32%, кредиты на развитие личного подсобного хозяйства — 5%», — сказал Сергей Кочергин, добавив, что популярностью пользуются также такие продукты, как пенсионный кредит и кредитные карты.

Директор Пензенского филиала Россельхозбанка сообщил, что за год при поддержке финансового учреждения жилищные условия смогли улучшить около 500 пензенских семей, а сумма выданных кредитов превысила 600 млн. рублей.

«Более 72% ипотечных выдач пришлось на сделки на первичном рынке жилья в рамках партнерских программ с застройщиками и агентствами недвижимости», — отметил он, напомнив, что в ноябре клиентам был предложен новый продукт «Рефинансирование ипотеки», с помощью которого граждане могут улучшить условия действующих договоров.

«На протяжении последних лет мы растем в регионе абсолютно во всех сегментах — и в части услуг для бизнеса, и в части продуктов для частных лиц. Наша задача и в дальнейшем — ориентация на клиента, адаптация предложений банка к условиям конкурентного рынка», — подытожил Сергей Кочергин.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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