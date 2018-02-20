Кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка достиг 41,5 млрд. рублей Экономика

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Общий кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка вырос по итогам 2017 года до 41,5 млрд. рублей. Об этом сообщил директор филиала Сергей Кочергин в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 20 февраля.

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Он уточнил, что объем кредитования юридических лиц вырос на 19,6%, а физических — на 7,2% к уровню предыдущего года.

Говоря о вложениях в сферу АПК, Сергей Кочергин отметил, что в 2017 году они превысили 19,2 млрд. рублей, из них 9,9 млрд. рублей было направлено на инвестиционные цели, еще 9,3 млрд. рублей — на текущие.

Руководитель филиала особо обратил внимание на то, что одной из ключевых задач кредитно-финансового учреждения являлось построение долгосрочных отношений с предприятиями малого и среднего бизнеса — в результате к 1 января 2018 года кредитный портфель в сегменте МСБ составил около 1,2 млрд. рублей.

Он уточнил также, что на 36,7% вырос объем вкладов населения — в прошлом году физлица открыли их свыше 31 тысячи.

«Филиал продолжает наращивать и объемы кредитования частных лиц. Розничный кредитный портфель к концу 2017 года увеличился более чем на 7,2%. Потребительские займы составляют 67% портфеля, ипотека — 32%, кредиты на развитие личного подсобного хозяйства — 5%», — сказал Сергей Кочергин, добавив, что популярностью пользуются также такие продукты, как пенсионный кредит и кредитные карты.

Директор Пензенского филиала Россельхозбанка сообщил, что за год при поддержке финансового учреждения жилищные условия смогли улучшить около 500 пензенских семей, а сумма выданных кредитов превысила 600 млн. рублей.

«Более 72% ипотечных выдач пришлось на сделки на первичном рынке жилья в рамках партнерских программ с застройщиками и агентствами недвижимости», — отметил он, напомнив, что в ноябре клиентам был предложен новый продукт «Рефинансирование ипотеки», с помощью которого граждане могут улучшить условия действующих договоров.

«На протяжении последних лет мы растем в регионе абсолютно во всех сегментах — и в части услуг для бизнеса, и в части продуктов для частных лиц. Наша задача и в дальнейшем — ориентация на клиента, адаптация предложений банка к условиям конкурентного рынка», — подытожил Сергей Кочергин.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.