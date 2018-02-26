EN
17:12:29 Понедельник, 26 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Предприятие приборостроительного кластера получит грант на развитие инновационного проекта

13:59 | 26.02.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Научно-производственная фирма «Круг», входящая в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», в числе 55 российских предприятий признана победителем очередного конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям.

Предприятие приборостроительного кластера получит грант на развитие инновационного проекта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в ООО «Центр кластерного развития», была отмечена заявка, посвященная проекту по организации производства программно-технических комплексов со встроенным функционалом модульных тренажеров для систем управления объектами повышенной опасности.

Грантовая поддержка со стороны фонда будет предоставлена на условиях привлечения внебюджетных средств.

Ожидается, что в рамках проекта на предприятии будет создан новый производственный участок со специализированными стендами для настройки программно-технических комплексов, их комплексной наладки и проверки работоспособности, который будет обслуживаться высокопроизводительным сервером.

Проект предусматривает вывод на рынок новой импортозамещающей продукции, создание высокопроизводительных рабочих мест, а также увеличение доли предприятия на российском рынке автоматизации.

НПФ «Круг» работает в Пензе с 1992 года. Компания успешно решает задачи по автоматизации технологических процессов ответственных производств в сфере энергетики, нефтегазовом секторе и ЖКХ.
Актуальное
Читайте также
«МегаФон» запустил услуги для бизнеса «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн-продаж» В Пензе 19 школьных классов и одна группа в детсаду закрыты на карантин
В Пензе 14 наркосбытчиков получили от 4 до 8 лет колонии В Пензенской области за три дня более 70 водителей попались на пьяной езде
В Пензе проверка организована по факту ДТП на улице Аустрина, где сбили ребенка В Пензе задержаны сбытчики синтетических наркотиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама