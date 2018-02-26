Предприятие приборостроительного кластера получит грант на развитие инновационного проекта Экономика

Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Научно-производственная фирма «Круг», входящая в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», в числе 55 российских предприятий признана победителем очередного конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в ООО «Центр кластерного развития», была отмечена заявка, посвященная проекту по организации производства программно-технических комплексов со встроенным функционалом модульных тренажеров для систем управления объектами повышенной опасности.

Грантовая поддержка со стороны фонда будет предоставлена на условиях привлечения внебюджетных средств.

Ожидается, что в рамках проекта на предприятии будет создан новый производственный участок со специализированными стендами для настройки программно-технических комплексов, их комплексной наладки и проверки работоспособности, который будет обслуживаться высокопроизводительным сервером.

Проект предусматривает вывод на рынок новой импортозамещающей продукции, создание высокопроизводительных рабочих мест, а также увеличение доли предприятия на российском рынке автоматизации.

НПФ «Круг» работает в Пензе с 1992 года. Компания успешно решает задачи по автоматизации технологических процессов ответственных производств в сфере энергетики, нефтегазовом секторе и ЖКХ.