В Пензе начала работу конференция «Современные тенденции рынка систем безопасности» Экономика

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Двухдневная VIII международная научно-практическая конференция «Современные тенденции рынка систем безопасности» начала работу на базе ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» в Пензе в понедельник, 5 марта.

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На нее приехали представители 12 регионов России — проектировщики комплексов безопасности и конструкторы, разрабатывающие инженерно-технические средства физической защиты и охраны объектов различного назначения. Среди них — специалисты компаний, входящих в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность».

Приветствуя собравшихся от лица организаторов, директор ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Юрий Смирнов обратил внимание на то, что каждый год число участников конференции увеличивается, что не может не радовать, поскольку это позволяет получить обратную связь.

«Только так мы можем понять, что вам удобно и неудобно, что можно еще добавить — какую номенклатуру. […] Надеюсь, ни для вас, ни для нас мероприятие зря не пройдет», — отметил он.

Юрий Смирнов добавил, что предприятие постоянно развивается и выводит на рынок новую продукцию. В подтверждение своих слов он сообщил, что буквально только что родилась идея создать бронированные ворота для охраны первых лиц государства, которые будут изготовлены примерно за три месяца.

В свою очередь заместитель директора ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» по маркетингу Виталий Кобзун отметил, что в 2018 году конференция проводится в новом формате — вблизи от реального производства, что позволит после лекций и докладов увидеть продукцию и учебный класс, а также удаленно ознакомиться с изделиями, которые не могут быть размещены на площадях предприятия, в частности, с противотаранными устройствами.

«Сегодня на рынке мы занимаем достаточно серьезные позиции», — сказал он, добавив, что такой результат является следствием постоянной работы над качеством продукции.

Также участников конференции поприветствовал замглавы регионального Минпрома Михаил Антонов, который пожелал специалистам плодотворной работы.

После этого собравшиеся перешли к основной части мероприятия.

Первый доклад представила ведущий специалист отдела информации и коммуникаций «ЦеСИС НИКИРЭТ» Юлия Савина. Она рассказала о сформированной справочно-информационной системе типовых проектных решений предприятия, сайт которой был обновлен в феврале 2018 года, и коммуникации между компаниями и заказчиками. Так, по ее словам, в отношениях с проектировщиками удалось перейти от схемы «заказчик — исполнитель» к взаимовыгодному партнерству.

Затем участники заслушали доклады о комбинированных и противоосколочных заграждениях, противотаранной технике и шлагбаумах, а также по другим актуальным темам.

Помимо этого, в программе первого дня конференции запланированы круглый стол и посещение производства на улице Гоголя, 60.

Во вторник, 6 марта, участники осмотрят площадки предприятия на улице Аустрина, 63, и на улице Чаадаева, 62.

Кроме того, они ознакомятся с продукцией фирмы «Юмирс», которая также входит в пензенский кластер «Безопасность».

Партнером ежегодной конференции является ООО «Центр кластерного развития».