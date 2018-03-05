Пензенский губернатор выступил за строительство частных учреждений спорта и культуры Экономика

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что правительство Пензенской области и главы администраций муниципальных образований должны побуждать крупных бизнесменов вкладывать средства в строительство частных спортивных и культурных учреждений.

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По его словам, в регионе достаточно потенциальных инвесторов.

«Надо только с ними разговаривать. Надо побуждать их к этому. Надо оказывать помощь с выделением земельных участков», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

Он обратил внимание на то, что ни один из спортобъектов, построенных в предыдущие годы в Пензенской области за бюджетный счет, себя не окупает.

«Средства [на их содержание] из областного и муниципального бюджета идут очень большие», — отметил губернатор.

В связи с этим Иван Белозерцев поставил задачу принять исчерпывающие меры для того, чтобы спортивные и культурные учреждения в Пензе и области «зарабатывали как можно больше», но не за счет увеличения стоимости услуг, а благодаря повышению эффективности работы.