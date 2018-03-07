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На цех по производству мясокостной муки в Средней Елюзани выделят грант из бюджета региона

09:46 | 07.03.2018 | Экономика

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Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Грант на строительство цеха по производству мясокостной муки в Средней Елюзани в размере 60% от общей стоимости проекта будет выделен сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу «Экопрод» из бюджета Пензенской области.

На цех по производству мясокостной муки в Средней Елюзани выделят грант из бюджета региона

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Иван Белозерцев обсудил реализацию данного проекта в ходе рабочей встречи с представителями кооператива в минувший вторник, 6 марта.

Глава региона поручил разработать дорожную карту по реализации всех мероприятий, при этом первым шагом, по его мнению, должна стать подготовка проектно-сметной документации на возведение и оборудование объекта.

«Вы претендуете на значительную финансовую поддержку, поэтому необходимо тщательно подойти к выбору проектной организации и качественно подготовить документацию», — сказал он.

Иван Белозерцев добавил, что данное направление деятельности актуально для региона.

«Как только введете цех в эксплуатацию, мы будем направлять к вам сельхозпроизводителей со всех районов. Пензенская область нуждается в предприятии по переработке биоотходов», — пояснил губернатор.

Он поручил главам профильных министерств и районной администрации организовать сопровождение проекта и помогать предпринимателям в решении возникающих вопросов.

Также участники встречи обсудили подведение к объекту инженерных коммуникаций — газо- и электроснабжения, строительство подъездных путей, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Экопрод», созданный в селе Средняя Елюзань Городищенского района осенью 2017 года, планирует наладить производство мясокостной муки в конце 2018 года.

Стоимость инвестпроекта, который позволит создать 15 рабочих мест, оценивается в 30 млн. рублей.
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