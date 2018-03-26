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Пензенские стройкомпании зарабатывают на жилье меньше всех в ПФО

12:05 | 26.03.2018 | Экономика

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Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Разница между ценой строительства и ценой продажи 1 кв. метра жилья на первичном рынке является в Пензенской области наименьшей среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенские стройкомпании зарабатывают на жилье меньше всех в ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что в Пензенской области она составляет 8%, а, к примеру, в Башкирии и Саратовской области — 37% и 36% соответственно.

«Этот показатель говорит о том, что пензенские компании применяют качественные строительные материалы, при этом не повышая значительно цены на новое жилье, с одной стороны. А, с другой стороны, мы понимаем, что стоимость строительных материалов выше, чем, например, в Саратовской области, поэтому маржа у строительных компаний невысокая», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 марта.

Он отметил, что «для населения это хорошо, а для строительной компании — не очень».

«Конечно, нужно развивать рынок строительных материалов, удешевлять их стоимость», — добавил Иван Белозерцев.
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