Благотворительный фонд «Атомный» поддержит пять социально значимых проектов Общество

Заречный, 5 августа 2026. PenzaNews. Совет благотворительного фонда содействия развитию спорта и культуры «Атомный» по итогам очередного рассмотрения заявок горожан принял решение поддержать реализацию пяти социально значимых проектов в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«Рад, что становится доброй традицией партнерство, в котором забота жителей о городе находит отклик у бизнеса, и вместе они создают пространство для добрых перемен. Совет благотворительного фонда «Атомный» в очередной раз подвел итоги конкурса заявок от горожан. Среди них — проект «Комната добрых вещей»: организация пунктов приема одежды, обуви и других вещей для горожан; проект «Путь в инженерию» на базе школы №221: здесь дети смогут учиться робототехнике, слесарному делу, 3D-моделированию и пилотированию БПЛА; техническое оснащение детской анимационной студии «Мульт-кадрик» на базе детского сада №16, где ребята сами снимают и озвучивают мультфильмы; финансирование занятий для детей-инвалидов с ментальными нарушениями, благодаря которым они могут вести более полноценную социальную жизнь и чувствовать себя увереннее; издание сборников военно-патриотических стихов карманного формата, чтобы поддержать наших бойцов в зоне СВО. Все пять инициатив совет фонда поддержал», — написал Алексей Костин в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 5 августа.

Он отметил, что в 2027 году Заречный получит новые возможности для творчества, образования и поддержки тех, кто в этом особенно нуждается.

«Благодарю сообщество предпринимателей, которые поддерживают городские инициативы, вносят свой весомый вклад в развитие Заречного и помогают делать наш город лучше и добрее», — подчеркнул Алексей Костин.