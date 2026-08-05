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Финалисты проекта «Герои Пензенского края» ознакомились с работой фонда «Защитники Отечества»

18:03 | 05.08.2026 | Общество

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Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. Финалисты кадрового проекта «Герои Пензенского края» в рамках заключительного образовательного модуля ознакомились с работой фонда «Защитники Отечества».

Финалисты проекта «Герои Пензенского края» ознакомились с работой фонда «Защитники Отечества»

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель регионального филиала фонда Ольга Клейменова провела для них экскурсию по зданию и рассказала о том, каким образом осуществляется комплексное сопровождение участников и ветеранов специальной военной операции и их семей.

«Сейчас в фонде все сделано для того, чтобы члены семей участников специальной военной операции чувствовали себя защищенными, знали о мерах поддержки и получали ее полностью. За каждым военнослужащим, за каждой семьей закреплен свой социальный координатор. Это неравнодушные люди, готовые прийти на помощь в любой ситуации. Главное наше достижение — это, конечно, отзывы наших ветеранов, членов семей погибших бойцов, когда люди приходят с благодарностью за помощь. Большую работу проводим с семьями без вести пропавших, в настоящее время мы тоже их берем на сопровождение», — пояснила она.

В ходе экскурсии финалисты проекта осмотрели комнату психологической разгрузки, зону реабилитации и тихую библиотеку, которые обустроены для подопечных фонда, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.


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