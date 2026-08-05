Органы прокуратуры Пензенской области за полгода выявили более 750 нарушений в сфере охраны труда Общество

Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. 752 нарушения в сфере охраны труда выявлено органами прокуратуры Пензенской области в I полугодии 2026 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«С целью их устранения внесено 144 представления, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 134 лица, к административной — 171. Благодаря вмешательству прокуроров нарушения устранены в полном объеме, права работников восстановлены», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что прокурорами обеспечена своевременная и тщательная проверка каждого случая производственного травматизма.

«По искам прокуроров в пользу пострадавших на производстве работников в качестве компенсации морального вреда судами взыскано более 600 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.