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Пензенские промышленники знакомятся с опытом промкластеров Липецкой области

10:02 | 06.04.2018 | Экономика

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Липецк, 6 апреля 2018. PenzaNews. Представители пензенского промышленного кластера «Биомед» принимают участие в федеральной программе стажировки, организованной Минпромторгом России на территории промкомплексов Липецкой области.

Пензенские промышленники знакомятся с опытом промкластеров Липецкой области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Промышленники из Пензы в числе представителей 51 региона страны в течение двух дней — 5 и 6 апреля — изучают опыт работы инвестиционной структуры региона на территории особой экономической зоны и липецкого технопарка.

В центре их внимания находятся эффективные механизмы работы с представителями международных компаний-инвесторов и методы формирования цепочек кооперации в региональных кластерах.

В федеральной стажировке от Пензенской области участвуют управляющий ООО «Энспиромед» Александр Евдокимов, руководитель финансового сектора ООО «Титанмед» Елена Смирнова и заместитель генерального директора ООО «Центр кластерного развития» Сергей Матюкин.

Помимо участия в стажировочной программе, делегация региона представит участникам федеральной образовательной программы перспективный проект промышленного кластера «Биомед» по организации производства новых видов медицинских изделий для рентгенэндоваскулярной хирургии.

Ожидается, что в дальнейшем проект пензенского кластера будет представлен на конкурсный отбор, проводимый Минпромторгом России в рамках реализации политики импортозамещения.
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