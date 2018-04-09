Определены условия приватизации пензенского «Эксплуатационного предприятия» Экономика

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Условия приватизации 100% доли в уставном капитале ООО «Эксплуатационное предприятие», зарегистрированного по адресу: Пенза, улица Ставского, 2, определены распоряжением регионального правительства.

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Документ подготовлен с учетом данных независимого оценщика — ООО «КАФ «Эксперт-аудит».

«Приватизировать путем продажи на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене находящееся в собственности Пензенской области имущество. […] Установить начальную цену в размере 64 млн. 940 тыс. рублей согласно отчету об оценке имущества», — говорится в распоряжении.

Продажу поручено осуществить департаменту государственного имущества Пензенской области.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ООО «Эксплуатационное предприятие» создано в Пензе 25 декабря 2017 года путем преобразования одноименного ГУПа.

Уставный капитал организации составляет 48 млн. 430 тыс. 890 рублей. В ее состав вошли непpофильные активы ГУП «Областная газоэнергетическая компания» — земельные участки, здания и сооружения, в том числе автостоянки.

Учредителем значится департамент госимущества региона. Согласно ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Эксплуатационное предприятие» является Алексей Наумов.

15 февраля 2018 года общество было включено в прогнозный план приватизации на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

14 марта дольщики компании «Пензастрой» провели серию одиночных пикетов у здания облправительства. Надпись на одном из плакатов гласила: «Губернатор, ты где? Наумов увел землю? Дольщики «Пензастроя» в беде!»

Комментируя суть данной акции, дольщик Илья Дремов пояснил, что один из застройщиков выразил согласие выйти на стройплощадку ЖК «Райки», чтобы завершить возведение проблемных объектов, рассчитывая в рамках регионального закона освоить участок вблизи дворца спорта «Буртасы», однако выяснилось, что он якобы зарезервирован за ООО «Эксплуатационное предприятие», которое, по его словам, возглавляет бывший начальник юротдела управделами губернатора Пензенской области.