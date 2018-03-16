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Белозерцев встретился с дольщиками после пикетов в Пензе и видеообращения к Бабичу

12:24 | 16.03.2018 | Общество

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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообщался с группой дольщиков после серии пикетов у здания регионального правительства и видеообращения к полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу, которое записала представительница жилого комплекса «Райки» Татьяна Чернышева.

Белозерцев встретился с дольщиками после пикетов в Пензе и видеообращения к Бабичу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает газета «Улица Московская», сначала с женщиной связался помощник Михаила Бабича. Дольщица проинформировала его о странной судьбе территории у дворца спорта «Буртасы», которой заинтересовался один из застройщиков, выразивший готовность завершить проблемный объект, однако выяснилось, что она зарезервирована за ООО «Эксплуатационное предприятие», включенное в план приватизации.

Через час после звонка из Нижнего Новгорода Татьяна Чернышева была приглашена на встречу с губернатором Иваном Белозерцевым.

На ней также присутствовали еще двое дольщиков, председатель облправительства Николай Симонов и спикер Заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

«Губернатору не понравилось, что мы выходим с пикетами. Он порекомендовал нам не лезть в работу чиновников и сказал, что сам будет заниматься земельными участками, которые выделены для достройки наших домов», — прокомментировала итоги разговора с главой региона Татьяна Чернышева.

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По словам дольщиков, губернатор пообещал, что постарается достроить их дом пораньше. Однако официальный срок по-прежнему датирован 2020 годом.

Вместе с тем в день встречи Ивана Белозерцева с людьми, вложившими деньги в жилье, но так и не получившими обещанных квартир, на сайте администрации Пензы было опубликовано сообщение, согласно которому в рамках регионального закона о поддержке дольщиков «определены земельные участки, ведется работа по их формированию, постановке на кадастровый учет с целью последующего предоставления новым застройщикам в целях реализации масштабного инвестиционного проекта».

При этом территория вблизи дворца спорта «Буртасы», фактически состоящая из двух земельных участков общей площадью около 3 га, в обновленном перечне отсутствует.
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