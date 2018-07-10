Правительство Пензенской области и ФАС России заключили соглашение о сотрудничестве Экономика

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев подписали соглашение о сотрудничестве.

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На рабочей встрече, состоявшейся в понедельник, 9 июля, также присутствовали первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Сергей Есяков, представляющий в нижней палате парламента Пензенскую область, председатель областного правительства Николай Симонов и руководитель управления ФАС РФ по региону Елена Демидова.

Документ предусматривает взаимодействие сторон, направленное на исполнение указа президента России Владимира Путина «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и перечня поручений главы государства по итогам заседания Госсовета РФ, состоявшегося 5 апреля.

Соглашение направлено на повышение эффективности ценового регулирования субъектов естественных монополий и содействие внедрению на территории Пензенской области стандарта развития конкуренции. Правительство региона обязуется представлять ФАС необходимую информацию, рассматривать поступившие от ведомства материалы и обеспечивать участие специалистов исполнительной власти области в реализации совместных мероприятий.

Иван Белозерцев выразил уверенность, что соглашение позволит сторонам более оперативно решать рабочие вопросы.

«У нас в регионе действует ряд программ, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов. Это программы обеспечения населения водой, ремонт школ и учреждений культуры, создание комфортной городской среды. Проводятся конкурсные процедуры на оказание различного вида услуг. Очень важно, чтобы в результате добросовестной конкуренции приходили компетентные специалисты, чтобы цена работ становилась ниже, а качество повышалось», — пояснил он.

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В свою очередь Виталий Королев отметил, что ФАС России готова оказать субъекту всю необходимую помощь, если она потребуется.

«В медицине, дошкольном образовании, транспорте достичь требуемых показателей не всегда просто, поэтому мы готовим методические рекомендации по мероприятиям, способствующим развитию добросовестной конкуренции. ФАС РФ также готовит книгу лучших практик регионов, чтобы другие субъекты федерации могли использовать положительный опыт соседей», — цитирует его пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» в июле 2017 года было подписано соглашение о сотрудничестве правительства Пензенской области и ФАС, предусматривающее создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, повышения инвестиционной активности и информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.