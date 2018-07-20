Пензенский губернатор предложил развивать комплексную застройку территорий Экономика

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил рассматривать комплексную застройку территорий в качестве приоритетного направления.

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По его словам, в этом случае регион сможет участвовать в программе, готовящейся на федеральном уровне, о которой ему рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев в ходе состоявшейся на прошлой неделе встрече в Москве.

«Я его проинформировал о том, как развивается строительная отрасль в Пензенской области, какие у нас проблемы, как мы их решаем, как мы решаем сегодня […] проблемы с обманутыми дольщиками. Такой вопрос есть не только в нашем регионе, но и в других. Там сложнее ситуация, но для меня важен мой регион. Он в свою очередь рассказал о том, что на федеральном уровне готовится», — пояснил Иван Белозерцев в ходе встречи с представителями строительной отрасли, состоявшейся в ПГУАС в пятницу, 20 июля.

Глава региона добавил, что готовящаяся программа предусматривает субсидирование строительства инженерных коммуникаций, предположительно, из расчета 4 тыс. рублей на 1 кв. метр, при этом комплексное освоение территории будет являться обязательным условием.

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«У меня появилась уверенность после встречи с министром, что эта тема будет решена в той или иной степени», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что «к участию в такой программе регион должен быть готов», и потребовал привести в порядок документацию по подходящим земельным участкам.

Рассуждая о территориях, которые можно было бы развивать в перспективе, он привел в пример микрорайон Тепличный.

«Есть направление — Тепличный, в сторону Тамбова. Рядом там площадки [МУП] «Зеленое хозяйство [города Пензы]» находятся — огромнейшая территория», — сказал глава региона.

По его словам, предприятие «в долгах как в шелках», а «территория не востребована многие-многие годы».

«Почему не отдать под строительную отрасль? Почему не продать эти площадки? Пусть строители готовят комплексную застройку, развивают, чтобы город не уходил в сторону Москвы по трассе М5, чтобы развивался в другую сторону», — предложил Иван Белозерцев.