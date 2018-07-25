В Пензенской области за полгода выявлено более 1 тыс. нарушений в бюджетной сфере Экономика

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили более 1 тыс. нарушений в бюджетной сфере в I полугодии 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, 246 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 26 человек — к административной, семь материалов прокурорских проверок направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Светлана Артамонова отметила, что одно из четырех возбужденных уголовных дел касалось ремонта дороги с селе Красная Горка Лачиновского сельсовета Колышлейского района: ООО «Респект», выполнявшее работы в рамках контракта с местной администрацией, использовало щебень марки 400 вместо 600, разница в стоимости которых составила почти 120 тыс. рублей.

Она уточнила, что проведенные прокурорами проверки выявили нарушения на каждой стадии бюджетного процесса.

«Уже на первоначальном этапе при рассмотрении и утверждении решений о бюджетах органами местного самоуправления не всегда соблюдались требования законодательства. К примеру, прокурорами Бековского, Лунинского, Малосердобинского, Тамалинского и других районов области установлено, что одновременно с проектом бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год в представительные органы поселений не были представлены прогноз социально-экономического развития, оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год, основные направления политики», — пояснила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ.

Она добавила, что в некоторых районах выявлено искусственное завышение доходной части бюджета, как это было в Сосновоборском районе, где в эту составляющую включили дебиторскую задолженность, безнадежную к взысканию.

Светлана Артамонова добавила, что в ряде районов также не проводилась оценка эффективности муниципальных программ, не были приняты меры по взысканию с арендаторов образовавшейся задолженности, а также выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств.