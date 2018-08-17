В Пензенской области увеличилось число ипотечных кредитов Экономика

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. 5 тыс. 564 ипотечных жилищных кредита выдано в Пензенской области за период с января по июнь 2018 года, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

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В учреждении отметили, что общая сумма, которую жители получили за этот период, составила 8 млрд. 715 млн. рублей, что на 62% больше, чем первое полугодие 2017-го.

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«Средний срок ипотечного кредитования составляет 195 месяцев, средняя сумма кредита — 1,6 млн. рублей», — уточнили в региональном отделении.

В пресс-службе пояснили, что активность в этой сфере поддерживается в том числе благодаря смягчению ценовых условий ипотеки.

«В период с января по июнь 2018 года включительно средневзвешенная ставка по кредитам составила 9,6% против 11,5% годом ранее», — добавили в учреждении.