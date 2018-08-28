Внешнеторговый оборот Пензенской области за полгода достиг 235,6 млн. долларов Экономика

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области достиг по итогам первой половины 2018 года 235,6 млн. долларов, в то время как за период с января по июнь 2017-го он составлял 203,6 млн. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской таможни.

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Согласно официальным данным, по итогам первого полугодия 2018 года сложилось отрицательное сальдо торгового баланса Пензенской области — почти 20 млн. долларов. Импорт превысил экспорт: 127,7 млн. против 107,9 млн. долларов.

Годом ранее наблюдалась похожая ситуация: объемы импорта составляли 97,9 млн. долларов, экспорта — 105,7 млн. долларов.

По сведениям Саратовской таможни, товарооборот Пензенской области со странами дальнего зарубежья вырос со 127,6 млн. до 155,6 млн. долларов.

При этом объемы экспорта сохранились примерно на том же уровне: в первой половине 2017 года он составлял 43,7 млн. долларов, за аналогичный период 2018-го — 43,8 млн. долларов; а импорт продемонстрировал рост — с 83,8 млн. до 111,7 млн. долларов.

Со странами СНГ оборот внешней торговли увеличился с 76 млн. до 80 млн. долларов, экспорт — с почти 62 млн. до 64,8 млн. долларов, импорт — с 14,5 млн. до почти 16 млн. долларов.

В товарной структуре экспорта из Пензенской области преобладали продовольственные товары и сырье — на них пришлось 38% от общего объема, а также металлы и изделия из них — 18%, машиностроительная продукция — 16%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 11%, продукция химической промышленности, каучук — 5%.

В импорте ведущее место занимали машиностроительная продукция — 52%, продовольственные товары и сырье — 13%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 11%, металлы и изделия из них — 11%, продукция химической промышленности, каучук — 9%.