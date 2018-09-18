Банк «Кузнецкий» более чем в 10 раз увеличил продажи памятных монет Экономика

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» реализовал с января по август 2018 года свыше 4 тыс. 800 памятных монет, что в 10,5 раз больше по сравнению с продажами за аналогичный период 2017-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

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В банке пояснили, что в основном спросом пользовались выпущенные в преддверии мундиаля денежные знаки, информацию о которых можно получить на сайте или в офисах «Кузнецкого».

«В набор памятных монет «Чемпионат мира по футболу FIFA – 2018 в России» входит 12 серебряных монет номиналом три рубля», — напомнили в пресс-службе.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, инвестиционные монеты из драгоценных металлов являются одним из инструментов для вложения свободных денежных средств.

«Это оригинальный подарок, способный соответствовать самому требовательному вкусу»,  добавил он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года  в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.