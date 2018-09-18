Банк «Кузнецкий» более чем в 10 раз увеличил продажи памятных монет

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» реализовал с января по август 2018 года свыше 4 тыс. 800 памятных монет, что в 10,5 раз больше по сравнению с продажами за аналогичный период 2017-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.
Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года в публичное акционерное общество.
Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.
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