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Малый и средний бизнес перечислил в бюджет области больше налогов, чем ожидалось

15:35 | 19.09.2018 | Экономика

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Субъекты малого и среднего бизнеса перечислили в бюджет Пензенской области за первые семь месяцев 2018 года больше налогов, чем ожидалось. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Малый и средний бизнес перечислил в бюджет области больше налогов, чем ожидалось

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я неделю назад анализировал состояние налоговых поступлений в бюджет Пензенской области. Была очень приятная для меня цифра, которая говорит о том, что от работы малого и среднего бизнеса за семь месяцев этого года мы плюсом получили в бюджет 273 млн. рублей от ожидаемого [уровня]», — сказал он в ходе совещания, посвященного взаимодействию пензенских товаропроизводителей с торговыми сетями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 19 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что свой вклад в увеличение налоговых поступлений внесли и сельскохозяйственные товаропроизводители, реализующие продукцию через региональные и федеральные сети.

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