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Суд отложил рассмотрение заявления о банкротстве пензенского «Инвест-Гаранта»

17:11 | 05.10.2018 | Экономика

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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области отложил заседание по рассмотрению обоснованности заявления генерального директора ООО «Баймет» Рашида Уразгильдеева о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Инвест-Гарант», учредителем которого является находящаяся под следствием Наталья Симакина.

Суд отложил рассмотрение заявления о банкротстве пензенского «Инвест-Гаранта»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заявление кредитора было принято к рассмотрению определением от 3 сентября.

В обоснование своих требований Рашид Уразгильдеев сослался на наличие просроченной свыше трех месяцев задолженности в сумме 508 тыс. 200 рублей, из которых 500 тыс. рублей — сумма основного долга. Он попросил суд утвердить временного управляющего из числа членов ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».

Согласно материалам дела, в ленинском районном отделе судебных приставов УФССП России по Пензенской области в отношении ООО «Инвест-Гарант» находится 225 исполнительных производств.

На заседание, состоявшееся в минувший четверг, 4 октября, должник не явился. С учетом этого и некоторых других фактов судья Наталия Балябина отложила заседание до 6 ноября.

Кроме того, на рассмотрении в Арбитражном суде Пензенской области находится заявление Рашида Уразгильдеева о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Бизнес Партнер», в котором, согласно ЕГРЮЛ, Наталья Симакина числится генеральным директором.

Заседание по этому делу ранее также было отложено — на 29 октября. Дело рассматривает судья Елена Ковтун.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 августа 2018 году в Пензе прошел митинг обманутых вкладчиков компаний «Инвест-Гарант» и «Бизнес Партнер». По итогам мероприятия они приняли коллективное обращение к губернатору Ивану Белозерцеву, в котором отмечалось, что «следственные органы хотят подвести деятельность ООО «Инвест-Гарант» и ООО «Бизнес Партнер» под финансовую пирамиду». Вместе с тем его авторы выразили сомнение в том, что в течение почти 6 лет в центре города на виду различных надзорных органов могла вестись деятельность сомнительного характера.

27 августа пресс-служба МВД России распространила информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды. Ущерб оценивается более чем в 1 млрд. рублей. Уголовные дела возбуждены по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Четыре человека заключены под стражу. Наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам.

28 августа из УМВД России по Пензенской области дело передали в региональное СУ СКР. Такое решение было принято с учетом общественного резонанса, большого количества потерпевших, значительного материального ущерба и межрегионального характера деятельности «Инвест-Гаранта».

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