Дело «Инвест-Гаранта» передано из полиции в пензенское управление СКР Криминал

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное в отношении учредителя ООО «Инвест-Гарант» Натальи Симакиной и других лиц, изъято из производства УМВД России по Пензенской области и передано в региональное следственное управление СКР. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В ведомстве уточнили, что соответствующее постановление было подписано заместителем прокурора Пензенской области Романом Сигаевым в минувший вторник, 28 августа.

В прокуратуре пояснили, что такое решение принято в связи с высоким общественным резонансом, большим количеством потерпевших, значительным размером материального ущерба, межрегиональным характером деятельности «Инвест-Гаранта», а также в целях проведения объективного расследования.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 августа пресс-служба МВД России распространила информацию о том, что пресечена деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды. Предположительно, всего на территории шести регионов действовало девять филиалов, при этом центр управления находился в Пензе.

По версии следствия, с 2012 года злоумышленники привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 60% в год. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых клиентов.

По предварительным данным, количество пострадавших превышает 3 тыс. человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд. рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам.