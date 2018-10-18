Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 9 месяцев 2018 года Экономика

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые девять месяцев 2018 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по сентябрь текущего года относительно аналогичного периода 2017 года чистая процентная маржа увеличилась на 2%, чистые комиссионные доходы — на 6%, а чистый валовый доход — на 12%.

По состоянию на 1 октября 2018 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 630 млн. рублей, чистый процентный доход — 215,6 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 158 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 31,3 млн. рублей.

Активы банка на начало октября достигли 5,5 млрд. рублей, рост — 4% к аналогичной дате 2017 года; собственный капитал составил 731,5 млн. рублей.

С начала 2018 года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму 3,7 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 19% и составил 4 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 октября текущего года достиг 3,1 млрд. рублей, рост к аналогичной дате 2017 года — 18%. Кредитный портфель физических лиц на эту же дату текущего года составил 883,8 млн. рублей, увеличение — 25%.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 октября 2018 года составил более 2 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 1,9 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 376 млн. рублей.

Значения нормативов на 1 октября 2018 года составляют: Н1.1 — 8,98% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%); Н1.2 — 8,98% при минимальном значении 6%; Н1.0 — 13,64% при минимальном значении 8%; Н2 — 61,44% при минимальном значении 15%; Н3 — 59,09% при минимальном значении 50%, Н4 — 89,32% при максимальном значении 120%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.