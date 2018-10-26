Банку «Кузнецкий» исполнилось 28 лет Экономика

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. 28 лет со дня создания банка «Кузнецкий» в Пензенской области исполнилось 26 октября.

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За время работы учреждение зарекомендовало себя в качестве надежного, стабильного и успешного участника финансовой системы России.

В настоящее время филиальная сеть банка «Кузнецкий» включает в себя 29 офисов, расположенных в Пензе, районах Пензенской области, а также Самаре и Чебоксарах. При этом ведется планомерная работа по ее расширению: только с начала 2018 года открыто три новых офиса — в Никольске, Бессоновке и Заречном, а еще три переведено в новые помещения, где созданы более комфортные условия.

На обслуживании у банка находятся крупные предприятия, компании малого и среднего бизнеса, в также частные клиенты. По последним данным, услугами учреждения пользуются около 8 тыс. юридических и более 60 тыс. физических лиц.

На сегодняшний день в «Кузнецком» работают свыше 400 человек.

Банк уделяет большое внимание развитию автоматизированных систем — ежегодно внедряются новые решения, призванные повысить оперативность и надежность бизнес-процессов, а также качество обслуживания клиентов.

Учреждение активно участвует в реализации благотворительных и спонсорских программ, поддерживает проекты в области культуры, искусства, спорта, образования и социального обеспечения.

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«Мы продолжаем расти, развиваться, совершенствовать наши продукты и услуги, чтобы предоставлять еще больше возможностей и комфортных сервисов. Банк «Кузнецкий» искренне благодарит своих клиентов, партнеров, акционеров за многолетнее сотрудничество и желает всем дальнейшего развития и финансового благополучия вместе с нами», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения по случаю 28-й годовщины со дня образования.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.