Подписано соглашение о сотрудничестве между Роспатентом и пензенским правительством Экономика

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве подписано между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и правительством Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе рабочей встречи в Пензе подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев и глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Стороны договорились о взаимном сотрудничестве в сфере подготовки патентоведов — повышения квалификации действующих сотрудников предприятий и госучреждений и обучения профильных специалистов, которые в процессе образования смогут освоить алгоритмы оформления патентов на изобретения.

Кроме того, темой обсуждения стало формирование благоприятных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в настоящее время научные исследования и разработки осуществляет 27 организаций региона. Численность научных кадров около 5 тыс. человек. Основной исследовательский потенциал сосредоточен в сфере технических наук.