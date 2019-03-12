EN
09:34:39 Вторник, 12 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Подписано соглашение о сотрудничестве между Роспатентом и пензенским правительством

08:29 | 12.03.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве подписано между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и правительством Пензенской области.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Роспатентом и пензенским правительством

Фото: Pnzreg.ru

В ходе рабочей встречи в Пензе подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев и глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Стороны договорились о взаимном сотрудничестве в сфере подготовки патентоведов — повышения квалификации действующих сотрудников предприятий и госучреждений и обучения профильных специалистов, которые в процессе образования смогут освоить алгоритмы оформления патентов на изобретения.

Кроме того, темой обсуждения стало формирование благоприятных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в настоящее время научные исследования и разработки осуществляет 27 организаций региона. Численность научных кадров около 5 тыс. человек. Основной исследовательский потенциал сосредоточен в сфере технических наук.

Загрузка...
Читайте также
Первенство Пензенской области по прыжкам в воду стартует 13 марта Житель Заречного стал жертвой мошенничества, купив через интернет путевку в пансионат
В Пензенской области объявлен конкурс видеороликов «Позитив в кругу семьи» Стали известны имена финалистов конкурса «Сердце отдаю детям»
В Пензенской области на акселерацию субъектов МСП направят 152 млн. рублей «Пензаэнерго» продолжает фиксировать случаи навязывания срочной замены проводов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама