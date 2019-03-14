Сергей Васянин и Ольга Лебедева вступили в борьбу за победу в конкурсе «Лидеры России» Экономика

Сочи, 14 марта 2019. PenzaNews. Двое представителей Пензенской области — исполнительный директор группы компаний «Флагман» Сергей Васянин и бывший заместитель главы администрации Сердобского района Ольга Лебедева — вступили в борьбу за победу в финале конкурса управленцев «Лидеры России», церемония открытия которого состоялась в Сочи в четверг, 14 марта.

Фото из личного архива Сергея Васянина

Как отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, этого момента долго ждали и участники, и организаторы.

«Финал конкурса управленцев «Лидеры России» объявляется открытым», — сказал он.

После этого к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко, который напомнил, что каждый из финалистов смог стать лучшим из 750 высококвалифицированных профессионалов и уже выиграл по 1 млн. рублей на свое обучение.

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«Главная победа всегда внутри самого себя. Главная победа — это победа над своими страхами, это победа над своей неуверенностью или своей ленью. И вот эту победу вы совершенно точно совершили», — подчеркнул он.

Сергей Кириенко отдельно отметил тех, кто не прошел в финал в прошлом году, не отчаялся, вновь попробовал свои силы и показал достойный результат.

По его словам, это еще более ценно с учетом того, что в сезоне 2018–2019 годов были изменены условия отбора.

«Вы знаете, что мы в этом году дополнительно ужесточили систему контроля и отбора», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России.

Он сообщил, что в ближайшие дни за финалистами будут наблюдать более 100 лучших российских экспертов, которым предстоит оценить их по формальным и неформальным критериям, а также все 94 наставника, многие из которых уже начали знакомство с участниками.

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«Я знаю, что за время полуфиналов — на сегодняшнее утро — у нас и наставники, и компании-партнеры […] уже провели более 1 тыс. собеседований с потенциальными кандидатами, которых они рассматривают для того, чтобы пригласить на работу, к себе на программу обучения. У вас есть своя конкуренция — друг с другом, чтобы попасть в сотню победителей. Но уже есть конкуренция за вас», — пояснил Сергей Кириенко.

Он высказал мнение, что система открытых конкурсов, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина, уже дала первые результаты — из сотни победителей прошлого года новые назначения и повышения получили более 80 человек.

Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что присутствующие в зале люди займут ключевые посты в стране и возьмут на себя ответственность за управление крупными компаниями и российскими регионами.

В завершение выступления первый замглавы администрации президента РФ пожелал финалистам использовать предстоящие дни не только для демонстрации своего потенциала, но и для получения новых знаний.

«Наша жизнь так быстро меняется, что выигрывает в ней тот, кто быстрее учится», — резюмировал он.