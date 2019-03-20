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«Пензадорстрой» и «Автодорога» оштрафованы на 21 млн. рублей за картельный сговор

12:48 | 20.03.2019 | Экономика

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Компания «Пензадорстрой» и московская организация «Автодорога» оштрафованы в сумме более чем на 21 млн. рублей за заключение соглашения с конкурентом ради поддержания цен на торгах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФАС России по Пензенской области.

«Пензадорстрой» и «Автодорога» оштрафованы на 21 млн. рублей за картельный сговор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным регионального антимонопольного ведомства, ООО «Автодорога» и ООО «Пензадорстрой» вступили в сговор при проведении электронных аукционов на ремонт дорог в 2017 году. В рамках реализации антиконкурентного соглашения компании поочередно делали предложения таким образом, что первое было со снижением от начальной (максимальной) цены контракта на 0,5%, а второе — больше, чем первое, и меньше НМЦ на 1 копейку.

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В результате контракты были заключены с минимальным процентом снижения в 0,5% от максимальной суммы. «Автодорога» победила в двух аукционах на сумму более 242 млн. рублей, «Пензадорстрой» — в одном на сумму около 246 млн. рублей.

Таким образом, в результате реализации антиконкурентного соглашения участники получили доход в размере около 488 млн. рублей.

Решением УФАС России по Пензенской области компании «Пензадорстрой» и «Автодорога» были признаны нарушившими требования федерального закона «О защите конкуренции».

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 7 ноября 2018 года подтверждена правильность выводов антимонопольного органа.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда жалобы компаний «Пензадорстрой» и «Автодорога» на это решение оставлены без удовлетворения.

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