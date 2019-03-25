Пензенский губернатор запретил выделять гранты нарушителям трудового законодательства Экономика

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Компании, нарушающие трудовое законодательство, не должны иметь доступа к грантам в Пензенской области. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Не дай бог я узнаю, что кто-то получит грантовую поддержку. Есть нарушения — свободны. Нарушение есть одно — три года как минимум близко мы их не подпускаем к нашей грантовой поддержке. Не подпускаем, несмотря на то, что после, например, выявления этого факта через три месяца или полгода навели порядок, и в течение 2,5 лет у них там все нормально», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 25 марта.

Глава региона потребовал применять жесткие меры к организациям, руководство которых выплачивает зарплату «в конвертах».

«Не надо договариваться, не надо упрашивать, не надо проводить душеспасительные беседы. Система должна быть одна: увидели, и сразу должен быть комплекс мер наших — налоговой, сразу документы в полицию, в Следственный комитет, в прокуратуру для принятия мер реагирования к этим организациям», — обозначил Иван Белозерцев свою позицию.