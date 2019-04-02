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«Миррос Хотелс Груп» планирует построить гостиницу в центре Пензы

13:12 | 02.04.2019 | Экономика

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Компания «Миррос Хотелс Груп», зарегистрированная в Москве, рассматривает возможность строительства четырехзвездочной гостиницы в центре Пензы. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Денис Леонтьев.

«Миррос Хотелс Груп» планирует построить гостиницу в центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, представитель организации приезжал в Пензу месяц назад.

«Ему был предложен ряд муниципальных земельных участков, в том числе по улице Луначарского и улице Набережной реки Суры. Данные предложения рассматриваются в настоящее время инвестором, но мы не останавливаемся на предложении наших муниципальных земельных участков. В процессе проработки было выражено пожелание о расположении данной гостиницы ближе к центру», — пояснил Денис Леонтьев в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 2 апреля.

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Вице-мэр добавил, что потенциальному инвестору также оказывается содействие в поиске подходящих зданий и земельных участков, находящихся в частной собственности, для организации переговоров с собственникам.

«Планируется размещение четырехзвездочной гостиницы. Прототипом фасада здания и внутреннего интерьера будут служить интерьерные решения гостиницы «Велий отель» в городе Москве. Площадь застройки где-то будет 1 тыс. 300 кв. метров, до семи этажей надземных, до двух подземных. Номерной фонд будет составлять от 130 до 150 номеров. […] На данный момент ведутся проектные работы с участием мастерских города Пензы», — сказал он.

Денис Леонтьев уточнил, что объем инвестиций оценивается в 300–500 млн. рублей.

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