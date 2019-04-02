На трассе М5 в черте Пензы будет открыт дилерский центр «DAF» Экономика

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Нижегородская компания «Приволжье-Транс» планирует построить дилерский центр «DAF» на 622 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы. Об этом сообщил вице-мэр Денис Леонтьев.

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«Площадь сформированного земельного участка составляет 1,3 га. […] В настоящее время участок отмежеван, формируется инженерный раздел по проектам», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 2 апреля.

По словам Дениса Леонтьева, к настоящему времени фирма согласовала обустройство съезда с федеральной трассы к данному комплексу.

«Инвестор уже пошел на опережение, то есть даже перед размещением аукциона договорился с «Большой Волгой» об организации съезда на земельные участки. Это говорит о его заинтересованности в строительстве данного дилерского центра», — отметил вице-мэр.

Он уточнил, что объем инвестиций в данный проект оценивается в 200 млн. рублей.