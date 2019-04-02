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В Пензенской области создан совет по развитию предпринимательства

16:57 | 02.04.2019 | Экономика

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Совет по развитию предпринимательства создан при правительстве Пензенской области.

В Пензенской области создан совет по развитию предпринимательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Этот коллегиальный совещательный и консультативный орган пришел на смену совету по развитию предпринимательства и конкуренции, действовавшему с октября 2016 года.

Как и раньше, функции председателя совета будет выполнять губернатор Иван Белозерцев, его заместителя — зампред областного правительства Андрей Лузгин, а секретаря — министр экономики региона Сергей Капралов.

Всего в состав совещательного органа включены около 30 человек.

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В их числе представители власти, банковской сферы, промышленных предприятий и прочих организаций. Среди них — генеральный директор кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, руководитель компании «Дионис-Сервис» Дмитрий Лаврентьев, глава ООО «Ромет» Андрей Розен, гендиректор ООО «Строительные материалы» Сергей Седов и другие бизнесмены.

К основным задачам совета отнесены: привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации госполитики в области развития МСП, формулирование рекомендаций для органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления, а также рассмотрение вопросов, связанных с совершенствованием контрольно-надзорной деятельности.

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