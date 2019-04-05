Пензенские инноваторы и стартап-компании могут получить гранты в рамках программы «Старт» Экономика

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Малые предприятия Пензенской области, стремящиеся освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, могут принять участие в конкурсном отборе программы «Старт» Фонда содействия инновациям.

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Отбор проектов осуществляется по шести направлениям — «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Ресурсосберегающая энергетика».

Программа реализуется в три этапа.

Первый — «Старт-1» — является «посевным». Проводимые в ходе него научные исследования должны помочь убедиться в реальности коммерциализации создаваемых результатов. Максимальный объем предоставляемого фондом гранта на этом этапе составляет не более 2 млн. рублей, срок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) — 12 месяцев.

В конкурсе «Старт-2» могут принять участие микро- и малые предприятия, в том числе завершившие первый этап программы. Возможно предоставление гранта в размере до 3 млн. рублей. Обязательно софинансирование со стороны инвестора в таком же объеме. Срок выполнения НИОКР составляет 12 месяцев.

В рамках конкурса «Старт-3» будут рассматриваться заявки от предприятий, завершивших второй этап программы. Сумма гранта может достигать 4 млн. рублей. Софинансирование должно осуществляться в таком же объеме, при этом возможно два варианта — привлечение средств частного инвестора или собственных ресурсов предприятия. Срок выполнения НИОКР составляет 12 месяцев.

С полным перечнем условий конкурсов, заявки на которые будут приниматься по 17 июня, можно ознакомиться на сайте фонда.

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У молодых инноваторов и малых предприятий есть возможность получить консультации относительно оформления заявок. В Пензе они предоставляются в региональном представительстве фонда при «Центре кластерного развития».

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) — государственная некоммерческая организация, которая образована в соответствии с постановлением правительства России от 3 февраля 1994 года.

Среди основных задач — реализация госполитики развития и поддержки в научно-технической сфере, содействие созданию новых рабочих мест, привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства.

В фонде сформирована сеть из 70 региональных представителей.