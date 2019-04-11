«Дни поставщика» будут проводить в Пензенской области ежеквартально Экономика

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Так называемые «Дни поставщика», представляющие собой торгово-закупочные сессии, будут проводиться в Пензенской области ежеквартально. Об этом сообщила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства региона Нина Богач.

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По ее словам, на такие мероприятия приглашаются местные товаропроизводители, готовые поставлять свою продукцию, и представители торговых сетей, чтобы стороны могли обсудить условия сотрудничества.

Нина Богач уточнила, что по итогам первых подобных встреч восемь производителей начнут поставлять товары в «Пятерочку», девять — в «Ленту» и шесть — в «Ашан».

«Мы будем двигаться вперед», — добавила она в ходе совещания с представителями торговых сетей и заместителями глав администраций районов Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 11 апреля.

Нина Богач пояснила, что в ближайшее время состоится встреча с представителями «Магнита».